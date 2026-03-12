“Una riforma che fa giustizia”, l’appuntamento a MilanoA dieci giorni dal voto del 22 e 23 marzo, l’iniziativa di Fratelli d’Italia per illustrare le ragioni del “sì”
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
FraConto alla rovescia verso il voto del 22 e 23 marzo, quando gli italiani saranno chiamati a confermare o meno la riforma della Giustizia del Governo guidato da Giorgia Meloni già approvata dal Parlamento.
A dieci giorni dal voto, Fratelli d’Italia, il partito della presidente del Consiglio, ha organizzato “Una riforma che fa giustizia”, un evento – ospitato al Teatro Parenti di Milano - per promuovere e illustrare le ragioni del Sì.
Lungo l’elenco dei relatori e dei partecipanti: magistrati, giuristi, avvocati, giornalisti, intellettuali, parlamentari e ministri.
A chiudere la giornata, gli interventi del ministro della Giustizia Carlo Nordio e della stessa premier Giorgia Meloni.
La senatrice Antonella Zedda: “Una riforma che propone una giustizia più giusta”
L’onorevole Stefano Maullu: “Serve una magistratura libera da condizionamenti”
Francesco Mura: “L’Italia verso un processo di modernizzazione che non può più aspettare”