FraConto alla rovescia verso il voto del 22 e 23 marzo, quando gli italiani saranno chiamati a confermare o meno la riforma della Giustizia del Governo guidato da Giorgia Meloni già approvata dal Parlamento.

A dieci giorni dal voto, Fratelli d’Italia, il partito della presidente del Consiglio, ha organizzato “Una riforma che fa giustizia”, un evento – ospitato al Teatro Parenti di Milano - per promuovere e illustrare le ragioni del Sì.

Lungo l’elenco dei relatori e dei partecipanti: magistrati, giuristi, avvocati, giornalisti, intellettuali, parlamentari e ministri.

A chiudere la giornata, gli interventi del ministro della Giustizia Carlo Nordio e della stessa premier Giorgia Meloni.

La senatrice Antonella Zedda: “Una riforma che propone una giustizia più giusta”

L’onorevole Stefano Maullu: “Serve una magistratura libera da condizionamenti”

Francesco Mura: “L’Italia verso un processo di modernizzazione che non può più aspettare”

