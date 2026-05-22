Bufera sulla leghista Debora Piazza, segretaria e consigliera comunale a Barzanò, nel Lecchese, sospesa da ogni incarico dopo le polemiche per un suo commento sotto la diretta Facebook dell'iniziativa elettorale con la segretaria Pd Elly Schlein e il candidato sindaco del centrosinistra di Lecco, Mauro Gattinoni. «Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione, disoccupato, che offende i cristiani e che passa di lì e ci fa un favore?», ha scritto Piazza, con un riferimento ai recenti fatti di Modena.

Immediata la nota del Carroccio: «La Lega Salvini Premier prende fermamente le distanze da qualsiasi frase o espressione che possa essere interpretata come un augurio di violenza, odio o danno» e comunica che «a tutela dell'immagine del movimento e nel rispetto dei valori che la Lega rappresenta, è stata disposta con effetto immediato la sospensione di Debora Piazza da ogni incarico e attività», si legge in una nota del segretario provinciale del Carroccio a Lecco, Daniele Butti. «Il confronto politico può e deve essere anche duro, ma sempre nel rispetto della persona, della dignità umana e dei principi democratici. La nostra comunità politica non augura la morte o il male a nessuno, nemmeno per provocazione, ironia o scherzo. Nella Lega non si tollera la violenza».

«Non era mia intenzione augurare del male a nessuno né alimentare odio politico – il tentativo di difesa della stessa Piazza –. Se le mie parole sono state interpretate in questo modo, me ne scuso sinceramente. Credo nel confronto democratico e nel rispetto delle persone, valori che devono sempre prevalere su qualsiasi tensione politica».

Poche ore dopo è arrivata la presa di distanza anche della premier Giorgia Meloni: «Esprimo la mia solidarietà a Elly Schlein per il gravissimo commento con cui un'esponente locale della Lega a Lecco ha evocato la strage di Modena riferendosi al comizio a Lecco della segretaria Pd. Sono parole inaccettabili, che superano ogni limite e che non possono trovare alcuna giustificazione nel confronto politico. La Lega - aggiunge - ha fatto bene a intervenire immediatamente, sospendendo la responsabile dai suoi incarichi. È stata una decisione giusta, netta e senza ambiguità. La violenza, anche solo evocata, non può mai diventare linguaggio politico. Su questo non devono esistere esitazioni».

(Unioneonline/D)

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