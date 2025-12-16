Calcio, Serie A: Cagliari, ripresa degli allenamenti. Porte aperte al CRAI Sport Center giovedì

Calcio giovanile: festa del vivaio rossoblù al Teatro Lirico

Basket, AM: Dinamo, infortunio per Marshall Jr

Basket, Nazionale F: cinque Dinamo Women in azzurro

Sollevamento pesi: Cabras d’oro ai campionati italiani

Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Giovani di Categoria”

© Riproduzione riservata