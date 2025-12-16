radiolina
16 dicembre 2025 alle 14:19aggiornato il 16 dicembre 2025 alle 14:19
La Strambata, la puntata del 16 dicembre 2025: tra gli ospiti Anna Mulas, Federazione italiana Medici PediatriConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 16 dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda
Anna Mulas – Federazione italiana Medici Pediatri
Alessio Fanari – Portavoce Associazione “Genitori senza pediatra”
Renato Perra – Referente Progetto Good
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
