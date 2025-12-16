Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 16 dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda

Anna Mulas – Federazione italiana Medici Pediatri

Alessio Fanari – Portavoce Associazione “Genitori senza pediatra”

Renato Perra – Referente Progetto Good

Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda

© Riproduzione riservata