15 dicembre 2025 alle 14:51
La Strambata, la puntata del 15 dicembre 2025: tra gli ospiti il sindaco di Torpè Martino SannaConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 15 dicembre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Nicola Scano – Vicedirettore del TG di Videolina
Gavino Zirattu – Presidente ANBI Sardegna
Martino Sanna – Sindaco di Torpè
Andrea Tarozzi – Responsabile amministrativo Fondazione Cammino di Santa Barbara
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Il Post del Lunedì – La cucina racconta
