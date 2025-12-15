radiolina
15 dicembre 2025 alle 14:46
Sport News, la puntata del 15 dicembre 2025: Cagliari, si pensa già al PisaGli aggiornamenti sportivi con Valentina Caruso
Olimpiadi: concluso con successo il viaggio della fiamma Olimpica in Sardegna
Calcio, Serie A: Cagliari, si pensa già al Pisa
Basket: Dinamo beffata a Derthona
Basket: Dinamo Lab, sette vittorie su sette
Motori: Ledda trionfa al Rally di Cagliari
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Tra Serie C e Promozione” con Alberto Masu
© Riproduzione riservata