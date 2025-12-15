Maxi operazione antidroga in Sardegna: il Caffè Corretto del 15 dicembre 2025Conduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 15 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Giuseppe Scura, direttore Confcommercio Sud Sardegna – Natale a rate e consumi in frenata: l’allarme dei commercianti sardi secondo Confcommercio
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari Calcio: prestazioni solide ma pochi punti
Emanuele Dessì, direttore de L’Unione Sarda – Maxi operazione antidroga in Sardegna: 21 arresti e traffico milionario tra Olbia e la penisola