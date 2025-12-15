Gr regionale del 15 dicembre 2025, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Continuità: aperte delle buste con le offerte per il nuovo bando. Solo Aeroitalia sul Cagliari-Linate e sull’Alghero-Fiumicino, due offerte sul Cagliari-Fiumicino e sulle rotte da Olbia, deserta la gara per l’Alghero-Linate
Continuità: a margine dell’apertura delle buste Intrieri (Aeroitalia) ha annunciato che la compagnia nelle rotte in concorrenza rinuncerà alle compensazioni sugli oneri di servizio
Politica: si apre un’altra crepa nella maggioranza in regione con Avs che voterà contro l’ampliamento deli stabilimenti della RWM
Olbia: 21 arresti nella maxi operazione antidroga dei Carabinieri e DDA di Cagliari
Luogosanto: 50enne ferito dopo essere stato colpito da un masso
Cagliari: vincita milionaria in un bar di Piazza Giovanni XXIII
Casa Cus: Andrea Matta ci presenta gli ospiti di questo pomeriggio
Calcio: riprendono domani gli allenamenti del Cagliari
Radiolina e Videolina: alle 14:30 “A Voi la linea”, alle 18:30 l'”Informatore Sportivo dalla C alla Promozione” con Alberto Masu