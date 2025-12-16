Caffè Corretto, la puntata del 16 dicembre 2025: i 10 anni della fabbrica del cinema di CarboniaConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 16 Dicembre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari-Pisa, sfida chiave in campionato: Mina ago della bilancia e punti pesanti in palio
Andrea Siddi, referente regionale Special Olympics – Lo Sport in Sardegna diventa sempre più inclusivo con Special Olympics Italia
Andrea Contu, operatore culturale – Due giorni di eventi per i 10 anni della fabbrica del cinema di Carbonia
Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Natale in Sardegna: spesa oltre i 725 milioni, boom per cibo e prodotti artigiani