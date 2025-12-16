Gr regionale del 16 dicembre 2025, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Natale: secondo una stima di Confartigianato Sardegna i sardi spenderanno 725 milioni di euro per regali, cibo e bevande
Saldi: dal 3 gennaio due mesi di sconti nell’Isola. L’assessore Cuccureddu invita promuove un mercato trasparente e competitivo
Politica: sindacati scettici sulle risorse manovrabili della manovra
Sanità: tanti medici non vanno in pensione per non lasciare senza assistenza i loro pazienti
Capoterra: impresario edile denunciato per aver bruciato rifiuti pericolosi
“Giovani di Categoria“: oggi ospite la G.S. Maracalagonis
Calcio: questa mattina la ripresa degli allenamenti. Da verificare Mina