radiolina
03 febbraio 2026 alle 14:09
Sport News del 3 febbraio 2026: le cessioni di Luperto e LuvumboLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: domani allenamenti a porte aperte per il Cagliari. Ceduti Luperto e Luvumbo
Calcio CF: Women Torres, vittoria che pesa
Volley: Nuova Icom, blitz vincente a Moncalieri
Tennis: Tc Terranova Olbia promosso in Serie A2
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Giovani di Categoria”
© Riproduzione riservata