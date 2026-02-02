Calcio, Serie A: mercoledì la ripresa degli allenamenti per il Cagliari. Ai saluti Luperto

Basket AM: Dinamo, riscossa al PalaSerradimigni

Basket AF: Dinamo Women sconfitte a Campobasso

Motocross: Ktm protagonista ad Alghero

Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Tra Serie C e Promozione”

© Riproduzione riservata