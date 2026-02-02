Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 2 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lele Casini – giornalista e radiocronista – Il Cagliari di Pisacane continua a stupire
  • Alessandra Carta – giornalista de L’Unione Sarda
  • Iulita Popa – associazione Malik – Spopolamento in Sardegna, ecco perché i giovani lasciano l’isola
  • Veronica Fadda – giornalista di Unionesarda.it – Guasti e reti vecchie, blackout diffusi in Sardegna
© Riproduzione riservata