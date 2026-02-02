radiolina
02 febbraio 2026 alle 13:33
Caffè corretto del 2 febbraio 2026: Guasti e reti vecchie, blackout diffusi in SardegnaConduce la puntata Paola Pilia
Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 2 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini – giornalista e radiocronista – Il Cagliari di Pisacane continua a stupire
- Alessandra Carta – giornalista de L’Unione Sarda
- Iulita Popa – associazione Malik – Spopolamento in Sardegna, ecco perché i giovani lasciano l’isola
- Veronica Fadda – giornalista di Unionesarda.it – Guasti e reti vecchie, blackout diffusi in Sardegna
