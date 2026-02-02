radiolina
02 febbraio 2026 alle 14:15
La Strambata del 2 febbraio 2026: ospite lo scrittore Andrea NonneConduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 02 febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Alberto Masu – Giornalista del TG di Videolina
- Maria Grazia Caligaris – Associazione Socialismo Diritti Riforme
- Egidiangela Sechi – Giornalista del TG di Videolina
- Andrea Nonne – Scrittore e cantore
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
© Riproduzione riservata