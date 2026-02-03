radiolina
03 febbraio 2026 alle 14:50aggiornato il 03 febbraio 2026 alle 14:51
La Strambata del 3 febbraio: ospite lo scrittore Carlo Melis CostaConduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 03 febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Stefano Secci – Presidente del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline
- Sergio Lecis – Maestro di launeddas
- Carlo Melis Costa – Scrittore
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
- Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
- Caffè Scorretto – Malvagio cercasi
