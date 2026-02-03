Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 03 febbraio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Stefano Secci – Presidente del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline
  • Sergio Lecis – Maestro di launeddas
  • Carlo Melis Costa – Scrittore
  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
  • Simona De Francisci – Condirettrice del TG di Videolina
  • Caffè Scorretto – Malvagio cercasi
