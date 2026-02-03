radiolina
03 febbraio 2026 alle 12:41
Gr regionale del 3 febbraio 2026, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Maltempo: la Sardegna rischia nuove situazione critiche
Meteo: allerta gialla nel sud Sardegna
Sassari: maxi sequestro di giocattoli non sicuri a Predda Niedda
Capoterra: arrestato un 22enne per aver violato il divieto di avvicinamento
Sestu: evaso dalla struttura che lo ospitava ai domiciliari. Arrestato e portato nel carcere di Uta
“Giovani di categoria“: ospiti della puntata di oggi dirigenti e atleti dell’Oliena
Calcio: domani la ripresa degli allenamenti alla Domus aperta al pubblico
