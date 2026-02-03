radiolina
03 febbraio 2026 alle 12:36
Caffè corretto del 3 febbraio: si parla di sport e di SanremoConduce la puntata Paola Pilia
Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 3 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, Luperto ceduto a titolo definitivo alla Cremonese
- Ivan Etzo – docente UniCa – Al Lazzaretto i progetti dell’Università di Cagliari sul turismo sostenibile
- Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda – Cosa dobbiamo aspettarci da Sanremo 2026?
- Luigi Frigoli – giornalista di Unionesarda.it
