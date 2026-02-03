Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 3 febbraio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, Luperto ceduto a titolo definitivo alla Cremonese
  • Ivan Etzo – docente UniCa – Al Lazzaretto i progetti dell’Università di Cagliari sul turismo sostenibile
  • Enzo Asuni – Social Media Manager de L’Unione Sarda – Cosa dobbiamo aspettarci da Sanremo 2026?
  • Luigi Frigoli – giornalista di Unionesarda.it
© Riproduzione riservata