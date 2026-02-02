Paulilatino: due feriti gravi in un incidente sulla SS 131

Continuità: assegnate le rotte Cagliari-Milano e Alghero-Roma ad Aeroitalia. Attesa per le altre

Politica: approvata la finanziaria, la priorità è la sanità. Verso le dimissioni il Direttore dell’Assessorato

Maltempo: oggi a Cagliari il Ministro Tajani

Meteo: oggi tregua, da domani di nuovo la pioggia

Casa Cus: Andrea Matta ci presenta gli ospiti di oggi

Calcio: il Cagliari riprende gli allenamenti mercoledì. Oggi ultimo giorno di mercato, Pintus in prestito al Cosenza

© Riproduzione riservata