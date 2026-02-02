radiolina
02 febbraio 2026 alle 13:56
Gr regionale del 2 febbraio 2026, l’edizione delle 12A cura di Lele Casini
Paulilatino: due feriti gravi in un incidente sulla SS 131
Continuità: assegnate le rotte Cagliari-Milano e Alghero-Roma ad Aeroitalia. Attesa per le altre
Politica: approvata la finanziaria, la priorità è la sanità. Verso le dimissioni il Direttore dell’Assessorato
Maltempo: oggi a Cagliari il Ministro Tajani
Meteo: oggi tregua, da domani di nuovo la pioggia
Casa Cus: Andrea Matta ci presenta gli ospiti di oggi
Calcio: il Cagliari riprende gli allenamenti mercoledì. Oggi ultimo giorno di mercato, Pintus in prestito al Cosenza
