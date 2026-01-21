radiolina
21 gennaio 2026 alle 15:38
Sport News del 21 gennaio: Dinamo, doppia trasferta tra Europa e campionatoLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: allenamento pomeridiano per il Cagliari
Basket: Dinamo, doppia trasferta tra Europa e campionato
Arti Marziali: Muay Thai Explosion, show a Sassari
Sport e coesione: conferenza a Cagliari col Coni
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 L’Informatore Sportivo – calcio a 5″ con Matteo Vercelli
