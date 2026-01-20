Un Blue Monday: il Caffè Scorretto del 20 gennaio 2026Di Celestino Tabasso
Allerta rossa significa che ne scenderà l’aria, come si dice da Nuoro in su quando diluvia. Un’espressione di sapore mitologico, ricorda il paganesimo a colori di Asterix, angosciato che gli cadesse il cielo sulla testa.
Pare che ne scenderà l’aria e perciò, come tanti, ti ritrovi a lavorare da casa. E riecco le esasperazioni del lockdown: la connessione che balbetta, il trapestio domestico, il bagno conteso tipo Groenlandia. E in più è anche il Blue Monday, che è una scemenza infondata ma anche quello fa gioco per gonfiare il malumore. Poi ti calmi, ti fai un caffè e in fondo riesci a ingranare, anche perché a tratti, sul tuo pezzo di Cagliari, il temporale pare un gorilla che vuole più battersi i pugni sul petto che assalire. Ma poi la pioggia riattacca e subito il cane ti ricorda che lui ha delle esigenze.
Ed esci a infradiciarti con lui, imprecando e rivalutando i gatti. Ma ti serve, e molto: ora nel pensiero quei lavori domiciliari ti sembrano una fortezza, in tre minuti sotto l’acqua ti rendi conto che ci sarà chi, per forza o per sfortuna, deve stare all’aperto. In città o in campagna, o per strada.
E quando rientrate siete zuppi e ognuno preoccupato a modo suo. Lui ti fissa a ogni tuono, tu fai più caso alle sirene. Ne sta scendendo l’aria, gli mormori quando trema, speriamo bene.
Celestino Tabasso