Allerta rossa significa che ne scenderà l’aria, come si dice da Nuoro in su quando diluvia. Un’espressione di sapore mitologico, ricorda il paganesimo a colori di Asterix, angosciato che gli cadesse il cielo sulla testa.

Pare che ne scenderà l’aria e perciò, come tanti, ti ritrovi a lavorare da casa. E riecco le esasperazioni del lockdown: la connessione che balbetta, il trapestio domestico, il bagno conteso tipo Groenlandia. E in più è anche il Blue Monday, che è una scemenza infondata ma anche quello fa gioco per gonfiare il malumore. Poi ti calmi, ti fai un caffè e in fondo riesci a ingranare, anche perché a tratti, sul tuo pezzo di Cagliari, il temporale pare un gorilla che vuole più battersi i pugni sul petto che assalire. Ma poi la pioggia riattacca e subito il cane ti ricorda che lui ha delle esigenze.

Ed esci a infradiciarti con lui, imprecando e rivalutando i gatti. Ma ti serve, e molto: ora nel pensiero quei lavori domiciliari ti sembrano una fortezza, in tre minuti sotto l’acqua ti rendi conto che ci sarà chi, per forza o per sfortuna, deve stare all’aperto. In città o in campagna, o per strada.

E quando rientrate siete zuppi e ognuno preoccupato a modo suo. Lui ti fissa a ogni tuono, tu fai più caso alle sirene. Ne sta scendendo l’aria, gli mormori quando trema, speriamo bene.

Celestino Tabasso

