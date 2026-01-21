Gr regionale del 21 gennaio, edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Sorso: 23enne tunisino travolto e ucciso da un’auto sulla statale 200 mentre camminava al buio
Nuoro: anziana 80enne investita mentre attraversava. In codice rosso, ma cosciente
Monserrato: deraglia treno della metro. Nessun ferito. Sospeso il servizio da Vesalio a S.Gottardo
Meteo: altre 24 ore di chiusure a Cagliari, Campidano e Ogliastra. Ma il maltempo si attenuerà nella giornata di oggi. il deputato Silvio Lai chiede al Governo lo stato di emergenza
Sassari: a fuoco un pullman dell’Atp. Nessun ferito
“Informatore sportivo calcio a 5“: appuntamento oggi alle 18:30 su Radiolina e Videolina
Calcio: i prestiti di Dossena e Sulemana. Oggi allenamento mattutino per la squadra