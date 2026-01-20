Meteo: allerta rossa in buona parte dell’Isola. La situazione in vari centri della Sardegna

Maltempo: allagato il Poetto. Il Comune ha disposto la chiusure di alcune strade del quartiere. Abbattuto dall’acqua il pontile di Marina Piccola

Maltempo: a Maddalena residenti messi in salvo con i pedalò. Dighe troppo piene, acqua scaricata in mare

Maltempo: circa 300 gli interventi dei Vigili del fuoco in tutta l’Isola

Politica: reintegrato il Direttore della Asl di Sassari Sensi dopo la sentenza del Tar.

Politica: slittano l’esame degli emendamenti in commissione e la discussione in Aula della manovra. Si rischia il secondo mese di esercizio provvisorio

S.Sperate: arrestati due giovani con 12mila euro in contanti e quasi mezzo chilo di droga

Cagliari: sino a sabato al Teatro delle Saline “Tartufo”

Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Zappa potrebbe rientrare in gruppo. Per il mercato attesa per i ritorni di Sulemana e Dossena. Prende forma lo scambio Luvumbo-Cutrone con il Parma. Vinciguerra al Monopoli

