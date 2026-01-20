Gr regionale del 20 gennaio 2026, edizione delle 12A cura di Lele Casini
Meteo: allerta rossa in buona parte dell’Isola. La situazione in vari centri della Sardegna
Maltempo: allagato il Poetto. Il Comune ha disposto la chiusure di alcune strade del quartiere. Abbattuto dall’acqua il pontile di Marina Piccola
Maltempo: a Maddalena residenti messi in salvo con i pedalò. Dighe troppo piene, acqua scaricata in mare
Maltempo: circa 300 gli interventi dei Vigili del fuoco in tutta l’Isola
Politica: reintegrato il Direttore della Asl di Sassari Sensi dopo la sentenza del Tar.
Politica: slittano l’esame degli emendamenti in commissione e la discussione in Aula della manovra. Si rischia il secondo mese di esercizio provvisorio
S.Sperate: arrestati due giovani con 12mila euro in contanti e quasi mezzo chilo di droga
Cagliari: sino a sabato al Teatro delle Saline “Tartufo”
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Zappa potrebbe rientrare in gruppo. Per il mercato attesa per i ritorni di Sulemana e Dossena. Prende forma lo scambio Luvumbo-Cutrone con il Parma. Vinciguerra al Monopoli