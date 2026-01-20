Caffè Corretto, la puntata del 20 gennaio 2026: maltempo, la macchina dei soccorsi regge l’urtoConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 20 gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, tra fiducia e mercato: Pisacane guida la corsa salvezza dopo il colpo con la Juventus
Fausto Mura – presidente Federalberghi Sud Sardegna – Turismo in Sud Sardegna tra voli low cost e grandi eventi: l’allarme e la visione di Federalberghi
Alessandra Carta – giornalista de L’Unione Sarda – Maltempo in Sardegna, allerta rossa e prevenzione: la macchina dei soccorsi regge l’urto
Luigi Barnaba Frigoli – giornalista di Unionesarda.it – Le anticipazioni dal sito di UnioneSarda.it