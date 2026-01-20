Radiolina
20 gennaio 2026 alle 13:42aggiornato il 20 gennaio 2026 alle 13:42
Sport News del 20 gennaio 2026: allenamento pomeridiano per il CagliariLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: allenamento pomeridiano per il Cagliari
Calcio, Serie A: le parole di Giulini
Calcio, Serie C: Zanandrea alla Torres
Basket: Dinamo in Turchia per l’Europa
Basket: le parole di Achille Polonara sul ritorno a Sassari dopo la malattia
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Giovani di Categoria” con Lele Casini
© Riproduzione riservata