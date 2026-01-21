Radiolina
21 gennaio 2026 alle 14:56aggiornato il 21 gennaio 2026 alle 14:57
La Strambata del 21 gennaio: il punto sul maltempoConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 21 gennaio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Nicola Scano – Vicedirettore del TG di Videolina
- Lorenzo Tedici – Esperto de IlMeteo.it
- Teresa Piredda – Giornalista del TG di Videolina
- Mariangela Lampis – Giornalista del TG di Videolina
- Graziano Canu – Giornalista del TG di Videolina
- Caffè Scorretto – Vogliamoci bene
© Riproduzione riservata