radiolina
21 gennaio 2026 alle 14:51aggiornato il 21 gennaio 2026 alle 14:52
Caffè Corretto, la puntata del 21 gennaio 2026: tornano Dossena e SulemanaConduce Matteo Vercelli
Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 21 gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Luisa Giua Marassi – assessora del Comune di Cagliari – Maltempo a Cagliari, alberi e prevenzione: il bilancio dell’assessora Luisa Giua Marassi dopo l’emergenza
- Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, tornano Dossena e Sulemana: mercato mirato e Fiorentina nel mirino
- Emanuele Dessì – direttore de L’Unione Sarda – Le Anticipazione dal Sito UnioneSarda.it
© Riproduzione riservata