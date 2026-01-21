Matteo Vercelli – giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 21 gennaio 2026 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Luisa Giua Marassi – assessora del Comune di Cagliari – Maltempo a Cagliari, alberi e prevenzione: il bilancio dell’assessora Luisa Giua Marassi dopo l’emergenza
  • Lele Casini – giornalista e radiocronista – Cagliari, tornano Dossena e Sulemana: mercato mirato e Fiorentina nel mirino
  • Emanuele Dessì – direttore de L’Unione Sarda – Le Anticipazione dal Sito UnioneSarda.it
