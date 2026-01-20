radiolina
20 gennaio 2026 alle 14:57
La Strambata del 20 gennaio 2026: fra gli ospiti Paolo Corazzon esperto di 3B MeteoConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 20 gennaio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda
- Paolo Corazzon – Esperto di 3B Meteo
- Massimiliano Rais – Giornalisti del TG di Videolina
- Daniela Usai – Giornalisti del TG di Videolina
- Graziano Canu e Valentina Orgiu – Giornalisti del TG di Videolina
- Caffè Scorretto –
© Riproduzione riservata