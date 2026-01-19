podcast
19 gennaio 2026 alle 14:59
La Strambata del 19 gennaio 2026: fra gli ospiti Carlo Spanu dell’ufficio Meteo dell’AeronauticaConduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 19 gennaio 2026 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Massimo Crivelli, vice direttore de L’Unione Sarda
- Carlo Spanu, Colonello dell’uffcio Meteo Aeronautica Militare Decimomannu
- Franca Carta, direttivo del Parco di Porto Conte Alghero
- Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda – Social Trends
