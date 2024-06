Massimo Zedda è il nuovo sindaco di Cagliari, per la terza volta a Palazzo Baccaredda: “ stato un bellissimo momento di festa e partecipazione”, ha dichiarato il neo sindaco del capoluogo, a proposito della grande festa in piazza Garibaldi lunedì scorso, a poche ore dal verdetto arrivato dalle urne. Una vittoria, quella di Zedda, dedicata alle figure di Enrico Berlinguer e Giacomo Matteotti: “Chi dimentica o non conosce le proprie radici e la storia rischia di commettere errori nel futuro”. Due figure che possono ispirare tante ragazze e ragazzi.

La nuova Giunta

Come ha spiegato il sindaco Massimo Zedda, le consultazioni non sono ancora iniziate. Oggi è previsto il primo incontro tra il sindaco e i segretari del Partito Democratico che hanno coordinato la coalizione nel corso della campagna elettorale, con il coinvolgimento del segretario regionale Piero Comandini, al fine di avviare una riflessione sulla qualità delle donne e degli uomini che dovranno comporre la nuova Giunta comunale. Non è esclusa la presenza di tecnici di alto profilo.

Da Matteo Lecis Cocco Ortu per l’urbanistica a Davide Carta per il bilancio passando per Rita Polo per le politiche sociali e Maria Francesca Chiappe come possibile assessora alla cultura, sono alcuni dei nomi circolati nelle ultime ore per un posto di assessore al Comune di Cagliari: “Sono tutte persone che conosco, che hanno esperienza e che stimo”, ha dichiarato Massimo Zedda ai microfoni di Radiolina.

Decoro e cantieri

La città vive un problema di decoro: “La città è stracolma di transenne ovunque”, ha dichiarato Zedda ai microfoni di Radiolina, una brutta fotografia sia per i cittadini che per i turisti, un’immagine che offre un senso di abbandono. Sul fronte dei lavori, c’è un progetto dell’Autorità Portuale che determinerà uno sviluppo e riqualificazione molto importante della via Roma lato mare: “Bisognerà incontrare le imprese e su molti aspetti e non si potrà tornare indietro”.

Il nuovo stadio del Cagliari, l’Anfiteatro Romano e il Poetto sono tre punti cruciali per la nuova Giunta. Sul fronte delle problematiche relative ai rifiuti, il neo sindaco ha spiegato come vi sia l’urgenza di trovare risposte alle carenze e alle difficoltà che non sono state corrette negli ultimi anni. L’appalto che riguarda i rifuti è in scadenza e tra l’autunno e i primi mesi del 2025 si apporteranno le dovute modifiche con il nuovo appalto.

Intervista a cura di Giuseppe Deiana.

