radiolina
29 ottobre 2025 alle 14:52aggiornato il 29 ottobre 2025 alle 14:53
“La Strambata”: puntata del 29 ottobre 2025Conduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 29 ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it – Caso decadenza Todde: ecco cosa succederà il 7 novembre
- Edoardo Oldani – ex studente “Collegi del Mondo Unito” – Borse di studio dei Collegi del Mondo Unito: come candidarsi
- Elisabetta Corda – Referente progetto ‘’Anziani Informati’’ – “Anziani Informati”: come difendersi dalle truffe?
- Egidiangela Sechi – giornalista di Videolina – Le anticipazioni del TG di Videolina
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
