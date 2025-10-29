Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 29 ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Enrico Fresu – giornalista di Unionesarda.it – Caso decadenza Todde: ecco cosa succederà il 7 novembre
  • Edoardo Oldani – ex studente “Collegi del Mondo Unito” – Borse di studio dei Collegi del Mondo Unito: come candidarsi
  • Elisabetta Corda – Referente progetto ‘’Anziani Informati’’ – “Anziani Informati”: come difendersi dalle truffe?
  • Egidiangela Sechi – giornalista di Videolina – Le anticipazioni del TG di Videolina
  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
