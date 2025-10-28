radiolina
Sport News, la puntata del 28 ottobre 2025: Guidi premiato, argento mondiale e orgoglio cagliaritanoLe notizie sportive a cura di Valentina Caruso
Calcio, Serie A: il Cagliari in campo per la sfida di giovedì col Sassuolo
Basket: Dinamo Women, sfuma il poker, ko all’overtime con Broni
Nuoto: Guidi premiato, argento mondiale e orgoglio cagliaritano
Tennis: Tc Cagliari, colpo a Roma
Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Giovani di Categoria”
