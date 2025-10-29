radiolina
29 ottobre 2025 alle 14:57
Sport News del 29 ottobre 2025Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
Le notizie sportive del 29 ottobre 2025 con Valentina Caruso.
- Calcio, Serie A: il Cagliari in campo per la sfida di giovedì col Sassuolo
- Calcio; Serie A: scontro tra Giulini e Cardinale
- Calcio giovanile: il Cagliari al centro del Programma Gold
- Serie C: Torres ad Arezzo per la Coppa Italia
- Basket: Dinamo, notte europea al PalaSerradimigni
- Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 L’Informatore Sportivo – calcio a 5″ con Matteo Vercelli
