Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 29 ottobre 2025 con Lele Casini.

  • Calangianus: oggi i funerali di Omar Masia. Confermato l’esito dell’autopsia
  • Incendi: la Sardegna tra le regioni più colpite dai roghi anche nel 2025
  • Sestu: incendio doloso nella notte in un deposito di fieno. La rabbia del titolare
  • Quartu: arrestato un 66enne per atti persecutori verso titolare e clienti di un bar
  • “Informatore Sportivo calcio a 5“: stasera nuova puntata della trasmissione curata e condotta da Matteo Vercelli
  • Calcio: allenamento mattutino alla vigilia della gara contro il Sassuolo. Ancora in dubbio Deiola e Mina
  • Torres: oggi in campo in coppa Italia ad Arezzo
  • Basket: oggi la Dinamo impegnata in casa per la Fiba Europe Cup
