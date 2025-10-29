radiolina
29 ottobre 2025 alle 14:55aggiornato il 29 ottobre 2025 alle 14:58
GR regionale del 29 ottobre 2025 - Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 29 ottobre 2025 con Lele Casini.
- Calangianus: oggi i funerali di Omar Masia. Confermato l’esito dell’autopsia
- Incendi: la Sardegna tra le regioni più colpite dai roghi anche nel 2025
- Sestu: incendio doloso nella notte in un deposito di fieno. La rabbia del titolare
- Quartu: arrestato un 66enne per atti persecutori verso titolare e clienti di un bar
- “Informatore Sportivo calcio a 5“: stasera nuova puntata della trasmissione curata e condotta da Matteo Vercelli
- Calcio: allenamento mattutino alla vigilia della gara contro il Sassuolo. Ancora in dubbio Deiola e Mina
- Torres: oggi in campo in coppa Italia ad Arezzo
- Basket: oggi la Dinamo impegnata in casa per la Fiba Europe Cup
