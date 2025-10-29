radiolina
29 ottobre 2025 alle 14:49
Cinema, dermatite, Cagliari-Sassuolo: “Caffè Corretto” del 29 ottobre 2025Conduce la puntata Luca Neri
Luca Neri – Giornalista di Videolina– conduce la puntata del 29 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari pronto alla sfida col Sassuolo: c’è attesa per la formazione
- Graziano Canu, giornalista di Videolina – Dermatite bovina: il Consiglio di Stato ribalta la linea sugli abbattimenti
- Riccardo Sionis, vicedirettore Notorius Cinema Cagliari – “La vita va così”: il film sardo conquista il pubblico di Cagliari
- Luigi Frigoli, giornalista di UnioneSarda.it – Le anticipazioni dal sito UnioneSarda.it
© Riproduzione riservata