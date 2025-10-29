Luca Neri – Giornalista di Videolina– conduce la puntata del 29 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari pronto alla sfida col Sassuolo: c’è attesa per la formazione
  • Graziano Canu, giornalista di Videolina – Dermatite bovina: il Consiglio di Stato ribalta la linea sugli abbattimenti
  • Riccardo Sionis, vicedirettore Notorius Cinema Cagliari – “La vita va così”: il film sardo conquista il pubblico di Cagliari
  • Luigi Frigoli, giornalista di UnioneSarda.it – Le anticipazioni dal sito UnioneSarda.it
