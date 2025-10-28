Gr regionale del 28 ottobre 2025, edizione delle 10A cura di Lele Casini
Murgia: le parole dell’amico di Astero al programma “Le Iene” su uno degli elementi chiavi della riapertura delle indagini
Tempio: doppio filone dell’indagine per la morte del giovane di Calangianus
Economia: cresce il “valore aggiunto” nell’Isola in misura maggiore rispetto alla media nazionale
Elmas: arrestato un 27enne per spaccio di droga
Elmas: un incidente senza feriti sulla SS 130 allo svincolo dell’aeroporto con disagi al traffico in entrata a Cagliari
Cultura: due appuntamenti per oggi a Sassari e Cagliari
Calcio: ancora a parte Mina e Deiola. Oggi nuovo allenamento di pomeriggio