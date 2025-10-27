Radiolina
27 ottobre 2025 alle 14:32
La Strambata, la puntata del 27 ottobre 2025: Cagliari celebra la giornata europea della Giustizia CivileConduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 27 ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Giorgio Latti – Presidente Prima sezione civile Tribunale di Cagliari – Cagliari celebra la giornata europea della Giustizia Civile
Alberto Masu – Giornalista Tg di Videolina
Simona Contu – Presidente Associazione ‘’FIEROGATTO’’
Anticipazioni del TG di Videolina
Il Post del Lunedì
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
