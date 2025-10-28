Radiolina
28 ottobre 2025 alle 14:41
La Strambata, la puntata del 28 ottobre 2025: tra gli ospiti Vania Statzu, Direttrice Scientifica Istituto ricerca IARESConduce Andrea Sechi
Andrea Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 28 ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Vania Statzu – Direttrice Scientifica Istituto ricerca IARES
Alessandra Cadeddu – ‘’Is Mascareddas’’
Lele Casini – giornalista e radiocronista
Stefano Birocchi – vicedirettore di Radiolina – Le anticipazioni del TG di Videolina
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
Caffè Scorretto
© Riproduzione riservata