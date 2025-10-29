Esordio sul velluto per Jannik Sinner al Masters 1000 di Parigi, dove ha battuto in due set (6-4, 6-2) il belga Zizou Bergs (n.41 ATP) in un'ora e mezza scarsa. Domani negli ottavi se la vedrà con l'argentino Francisco Cerundolo - che a sua volta ha eliminato il serbo Miomir Kecmanovic - sul quale è in vantaggio 3-2 nei precedenti. Sarà il secondo confronto stagionale dopo la vittoria di Sinner sulla terra rossa degli Internazionali a Roma.

Avanza anche Lorenzo Sonego che ha avuto la meglio su Lorenzo Musetti nel derby azzurro. Il torinese ha vinto in tre set, rimontando lo svantaggio iniziale: 3-6, 6-3, 6-1. Lo attende il russo Daniil Medvedev. Un successo importante per il piemontese (n.45), che non batteva un top 10 dal Roland Garros 2023. C'è riuscito proprio contro il connazionale, inciampato nella corsa per le ATP Finals di Torino.

«Ho lottato punto su punto, sono rimasto fiducioso perché mi stavo allenando bene in questi giorni - le prime parole di Sonego - Il match poi è girato, è stato fondamentale tenere il servizio nel secondo set. Mi dispiace per lui in prospettiva Torino, ma spero si qualifichi per la Finals».

«Ho giocato una partita molto solida. Ho servito bene, ho ottenuto subito un break nel primo e nel secondo set. E questo mi ha dato ulteriormente fiducia», il commento a caldo di Sinner.

