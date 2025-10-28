Caffè corretto, la puntata del 28 ottobre 2025: MetroCagliari riparteConduce Francesca Figus
Francesca Figus – Giornalista de L’Unione Sarda – conduce la puntata del 28 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Davide Lao, giornalista – MetroCagliari riparte: il trenino che rivoluziona la mobilità tra Cagliari e Monserrato
Alberto Urpi, sindaco di Sanluri – Sanluri-Barumini, nasce la nuova ciclovia
Enrico Pilia, capo sport de L’Unione Sarda – Caos Juventus e sogni rossoblù: l’analisi della crisi bianconera e il rilancio del Cagliari
Ambra Pintore, cantautrice – La “Voce Sarda” arriva su Videolina con Ambra Pintore
Nia Melis, sessuologa – Social Media Girls, il forum che spoglia le donne con l’intelligenza artificiale
Cristina Caboni, scrittrice – Cristina Caboni presenta il suo nuovo libro: “La rotta delle stelle”
Veronica Fadda, giornalista di UnioneSarda.it – Caso Manuela Murgia: nuove rivelazioni sull’auto lavata dopo la scomparsa