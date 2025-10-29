La questura di Sassari indaga sui video pubblicati sui social che mostrano una scia di luce che illumina il cielo all’alba, nel tratto di strada tra Porto Torres e Alghero. Le immagini sono state riprese da un ausiliario che presta servizio presso l’ospedale di civile di Alghero.

In viaggio lungo la camionale osserva il fascio di luce innalzarsi verso il cielo, quasi come un missile o un oggetto misterioso dotato di motore che imprime una spinta verso l’alto, ancora non identificato dagli investigatori. All’altezza di Truncu Reale, diversi curiosi si sono fermati per capire di che cosa si trattasse. Armati di cellulare hanno immortalato la scena.

I video e le immagini sono state acquisite dalla questura che sta procedendo in collaborazione con i carabinieri di Porto Torres per capire di che cosa si tratti. Per ora non ci sarebbero sviluppi concreti sulla vicenda.

