GR regionale del 24 ottobre 2025 – Ore 12
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 24 ottobre 2025 con Lele Casini.
Cronaca: sarà il dna sul feto a dare elementi identificativi dello stupratore della ragazzina di 12 anni della provincia di Cagliari violentata e rimasta incinta
S. Anna Arresi: uomo muore folgorato mentre si fa la doccia
Palau: incaricato dalla Procura l’ingegnere informatico che dovrà ispezionare il portatile di Ragnedda
Energia: aumentano i consti per imprese e famiglie
Cultura: alcuni appuntamenti per la serata
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. A fine mattina parlerà Pisacane
“Informatore sportivo 360“: questa sera nuova puntata del programma curato e condotto da Carlo Alberto Melis