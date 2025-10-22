radiolina
22 ottobre 2025 alle 15:10
“La Strambata” del 22 ottobre 2025Conduce la puntata Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conducono la puntata del 22 ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Nicola Scano, giornalista di Videolina – Meloni tra Ucraina e Gaza: “La pace deve essere giusta e non frutto della sopraffazione”
- Serenella Caravella, ricercatrice – Economia Sarda tra crescita e spopolamento: il doppio volto dell’isola nel rapporto Svimez
- Salvatore Mura, storico
- Salvatore Lai, sindaco di Gavoi
- Walter Falgio, presidente Issasco
- Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda
