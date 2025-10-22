Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conducono la puntata del 22 ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Nicola Scano, giornalista di Videolina – Meloni tra Ucraina e Gaza: “La pace deve essere giusta e non frutto della sopraffazione”
  • Serenella Caravella, ricercatrice – Economia Sarda tra crescita e spopolamento: il doppio volto dell’isola nel rapporto Svimez
  • Salvatore Mura, storico
  • Salvatore Lai, sindaco di Gavoi
  • Walter Falgio, presidente Issasco
  • Enzo Asuni, social media manager de L’Unione Sarda
