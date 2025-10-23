Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 23 ottobre 2025 con Lele Casini.

  • Einstein Telescope: c’è una terza candidata per l’osservatorio delle onde gravitazionali
  • Decimomannu: sei persone denunciate per violazione nella gestione dei rifiuti
  • Iglesias: arrestato un 50enne per spaccio
  • Pula: sequestrati 400 chili di prodotti alimentari ma non era autorizzata alla vendita. Sanzionata una cooperativa
  • Selargius: da sei mesi era sparito dalla comunità terapeutica dove scontava una misura alternativa alla detenzione. Arrestato un 27enne
  • Villamar: a fuoco un container per i rifiuti
  • “Cagliari in Diretta“: è Alessandro Vinciguerra l’ospite di questa sera
  • Calcio: Mina sempre in personalizzato. Oggi allenamento mattutino per il Cagliari
