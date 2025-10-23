radiolina
GR regionale del 23 ottobre 2025 – Ore 12Gli aggiornamenti con Lele Casini
Le notizie dell’edizione delle 12:00 del 23 ottobre 2025 con Lele Casini.
- Einstein Telescope: c’è una terza candidata per l’osservatorio delle onde gravitazionali
- Decimomannu: sei persone denunciate per violazione nella gestione dei rifiuti
- Iglesias: arrestato un 50enne per spaccio
- Pula: sequestrati 400 chili di prodotti alimentari ma non era autorizzata alla vendita. Sanzionata una cooperativa
- Selargius: da sei mesi era sparito dalla comunità terapeutica dove scontava una misura alternativa alla detenzione. Arrestato un 27enne
- Villamar: a fuoco un container per i rifiuti
- “Cagliari in Diretta“: è Alessandro Vinciguerra l’ospite di questa sera
- Calcio: Mina sempre in personalizzato. Oggi allenamento mattutino per il Cagliari
