Le notizie sportive del 23 ottobre 2025 con Valentina Caruso.

  • Calcio, Serie A: il Cagliari verso Verona
  • Calcio: Oliveira riparte dal Riccione Women
  • Basket: primo successo europeo per la Dinamo
  • Basket, F: Women Dinamo sconfitte in1 Repubblica Ceca
  • Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina Il Cagliari in Diretta oggi alle 18.30 ospite Alessandro Vinciguerra
