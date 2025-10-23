radiolina
23 ottobre 2025 alle 14:17
Sport News del 23 ottobre 2025Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
Le notizie sportive del 23 ottobre 2025 con Valentina Caruso.
- Calcio, Serie A: il Cagliari verso Verona
- Calcio: Oliveira riparte dal Riccione Women
- Basket: primo successo europeo per la Dinamo
- Basket, F: Women Dinamo sconfitte in1 Repubblica Ceca
- Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina Il Cagliari in Diretta oggi alle 18.30 ospite Alessandro Vinciguerra
