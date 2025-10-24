Radiolina
24 ottobre 2025 alle 14:36
“La Strambata”: puntata del 24 ottobre 2025Conduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conducono la puntata del 24 ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
Massimo Crivelli – Vicedirettore de L’Unione Sarda
Sandro Porcu – Responsabile Vaccinoprofilassi ASL 8 Cagliari
Laura Perra – Diabetologa
Riccardo Trentin – Organizzatore “Navigare Col Diabete”
Marcello Marceddu – Presidente “Tramas”
Alberto Masu – Giornalista del TG di Videolina
Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
