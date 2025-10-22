Gr regionale del 22 ottobre, edizione delle 12Le notizie a cura di Lele Casini
Bari Sardo: rinvenuti nelle campagne oltre 50 kg di hashish
Quartu: bomba artigianale danneggia saracinesca di un’agenzia immobiliare
Gonnosfanadiga: colpito da un malore esce di strada con l’autocarro. Grave un ottantenne
Villacidro: migliorano le condizioni della bimba di 18 mesi ferita ieri in un incidente stradale
Sant’Antioco: fermate e sanzionate tre barche che pescavano nonostante il fermo. Sequestrati 150 kg di pescato
Cagliari: a Sa Manifattura dal 23 al 25 ottobre la nona edizione del Festival della letteratura internazionale di viaggio
Calcio: allenamento mattutino per il Cagliari. Designato l’arbitro della gara di Verona
“Informatore sportivo calcio a 5“: Città di Cagliari, Villacidro e Ittiri Femminile gli ospiti di stasera