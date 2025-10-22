radiolina
Sport News del 22 ottobre 2025Gli aggiornamenti con Valentina Caruso
Le notizie sportive del 22 ottobre 2025 con Valentina Caruso.
- Calcio, Serie A: Cagliari al lavoro in vista di Verona
- Calcio e solidarietà: Pavoletti visita la Casa Circondariale di Uta
- Basket: Dinamo, oggi la sfida europea contro Valcea
- Basket, F: Women Dinamo, oggi la sfida europea in Repubblica Ceca
- Pallamano: La Raimond Sassari affronterà i bosniaci del Rn Konjuh Zivinice nel terzo turno della European Cup
- Sport in radio e tv: su Videolina e Radiolina dalle 18.30 “L’informatore Sportivo – Calcio a 5”
