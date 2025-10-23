radiolina
Halloween e il culto sardo dei morti: il “Caffè Corretto” del 23 ottobreConduce la puntata Paola Pilia
Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 23 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
- Daniele Novara, pedagogista – L’educazione dell’adulto secondo il pedagogista Daniele Novara
- Claudia Zedda, antropologa culturale – Il culto dei morti in Sardegna rivive tra antichi riti e Halloween moderno
- Lele Casini, giornalista di Radiolina – Cagliari in preparazione per la Serie A e bilancio delle partite europee
- Enrico Fresu, giornalista di UnioneSarda.it – Caserme Verdi, il flop dei costi: Sardegna esclusa dal progetto di ammodernamento
