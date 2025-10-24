Radiolina
24 ottobre 2025 alle 13:22
Violentata a 12 anni nel Cagliaritano: il “Caffè Corretto” del 24 ottobreConduce la puntata Paola Pilia
Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 24 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.
Ospiti e argomenti trattati:
Marco Meloni – senatore Pd
Letizia Staffa – coordinatrice Pari Opportunità Uilcom Sardegna
Lele Casini – giornalista e radiocronista – Verso Verona – Cagliari: sfida decisiva per la ripartenza dei rossoblù
Enrico Fresu – giornalista Unionesarda.it – Cagliari, dodicenne incinta dopo lo stupro
© Riproduzione riservata