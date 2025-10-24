Paola Pilia – Direttrice di Tele Costa Smeralda – conduce la puntata del 24 ottobre 2025 di Caffè Corretto, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 08:05.

Ospiti e argomenti trattati:

Marco Meloni – senatore Pd

Letizia Staffa – coordinatrice Pari Opportunità Uilcom Sardegna

Lele Casini – giornalista e radiocronista – Verso Verona – Cagliari: sfida decisiva per la ripartenza dei rossoblù

Enrico Fresu – giornalista Unionesarda.it – Cagliari, dodicenne incinta dopo lo stupro

