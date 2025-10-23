radiolina
23 ottobre 2025 alle 14:11
“La Strambata”: puntata del 23 ottobre 2025Conduce Egidiangela Sechi
Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 23 ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.
Ospiti e argomenti trattati:
- Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda
- Marco Piredda – Production Manager Fondazione Sardegna Film
- Ilaria Portas – Assessora alla Cultura Regione Sardegna
- Riccardo Milani – Regista
- Caffè Scorretto – Raffinatezze
- Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
© Riproduzione riservata