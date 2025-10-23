Egidiangela Sechi – Giornalista di Videolina – conduce la puntata del 23 ottobre 2025 de La Strambata, in onda tutti i giorni su Radiolina dal lunedì al venerdì alle 12:30.

Ospiti e argomenti trattati:

  • Giuseppe Meloni – Giornalista de L’Unione Sarda
  • Marco Piredda – Production Manager Fondazione Sardegna Film
  • Ilaria Portas – Assessora alla Cultura Regione Sardegna
  • Riccardo Milani – Regista
  • Caffè Scorretto – Raffinatezze
  • Enzo Asuni – Social media manager Gruppo Unione Sarda
© Riproduzione riservata